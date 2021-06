El Govern treballa per definir quines són les competències digitals de la ciutadania

El Govern treballa per definir quines competències digitals té el país , segons ha explicat la ministra Ester Vilarrubla al programa La Rèplica , on ha fet balanç del curs que es tanca, marcat per les dificultats de la Covid-19.

Ho ha explicat la ministra Vilarrubla fent referència a la importància que han tingut les noves tecnologies a les aules durant aquest curs escolar marcat per la Covid-19 i davant la necessitat que “els pares s’adaptin a les noves eines“. De fet, durant el passat mes de juliol ja es van fer formacions en aquest àmbit a les que es van inscriure més de 200 persones.

En aquest sentit, ha remarcat que durant aquest any es van repartir més de 200 iPad a famílies que ho necessitaven. Una eina que ha servit per “ajudar a fer que la bretxa digital desaparegués”. Vilarrubla creu que “la tecnologia ha arribat per quedar-se” i que pot servir com a complement a les aules més enllà de la pandèmia. Això sí, ha destacat que “s’ha de reforçar la idea de fer un bon ús, amb seguretat i promovent la no addicció”.