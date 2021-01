Moreno, 66a al primer supergegant de la Copa d’Europa de Zinal

Aquest dilluns era el torn per a la Copa d’Europa de velocitat femenina, que se cita fins demà a Zinal (Suïssa). En competició ha entrat Cande Moreno, que ha estat 66a en la primera cursa d’aquests dos dies.

L’esquiadora andorrana ha marcat un temps de 1.14.93, a 3.63 de la guanyadora, la suïssa Stephanie Jenal, que s’ha imposat amb un temps de 1.11.30.

Demà es disputa un segon supergegant d’aquesta Copa d’Europa de Zinal.

Cande Moreno, esquiadora, ha dit que “la veritat és que és un resultat que no m’esperava, per a res, perquè la pista estava bé, la neu molt bé, amb sol i les condicions eren molt favorables… És un perfil de pista que penso que em pot afavorir perquè hi ha una part de mur i se’m donen bé els murs. Realment no he fet cap errada així gran, i penso que he esquiat bé. No he fet res així com per estar tan endarrere. Era una pista fàcil, i la veritat és que no entenc massa el meu resultat, però a la tarda mirarem el vídeo i veurem en què podem millorar. Porto tres setmanes sense entrenar, era aquesta la meva primera carrera, els entrenaments durant l’estiu potser la preparacoó no ha sigut la ideal per les molèsties a l’esquena, però jo estava optimista, pensava que podia fer-ho bé i no estic gens d’acord amb el meu resultat d’avui. Demà un altre dia, i farem com si fos la primera altre cop. Demà s’haurà de fer més gas, millorar en els punts que hagi fallat avui i espero fer una cursa millor”.