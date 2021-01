La residència Faber Andorra acollirà creadors culturals d’arreu del món al llarg del 2021

La directora del departament de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, i la responsable de Faber Andorra, Meritxell Blanco, han presentat aquest dilluns els nou creadors culturals que faran estada a la residència d’arts, ciències i humanitats Faber Andorra al llarg del 2021, a raó d’un per mes. En la roda de premsa, que s’ha dut a terme telemàticament, també ha participat Francesc Serés, director de l’àrea de Creació de l’Institut Ramon Llull i responsable del projecte Faber Llull.

Planelles ha explicat que les instal·lacions permeten acollir creadors i professionals de diversos àmbits –des d’escriptors a científics, passant per traductors o musicòlegs– que vulguin fer una estada per desenvolupar el seu projecte. En concret, enguany 4 dels 9 residents són candidats que van ser seleccionats per fer estada el 2020 i van haver de posposar-la per les mesures sanitàries adoptades a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19. Els altres 5 residents que faran estada el 2021 han estat seleccionats d’entre les candidatures rebudes al llarg del 2020 pel comitè format per representants del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, del Ministeri de Cultura i Esports, de la Universitat d’Andorra i de l’Institut Ramon Llull.

El principal criteri de selecció ha estat, com sempre, la rellevància del camp de treball dels candidats respecte al que poden aportar a la comunitat andorrana a través de les possibles activitats que els residents poden realitzar al país (xerrades a les escoles, sessions a la Universitat, conferències, concerts i tallers públics, etc.). A banda d’aquest criteri basat en el currículum dels candidats, aquesta vegada també s’ha tingut en compte el seu lloc de procedència per prioritzar els candidats de més proximitat durant els primers mesos de l’any i així evitar que hagin d’anul·lar l’estada degut a les restriccions per la pandèmia. Les estades continuaran sent individuals i d’entre deu dies i tres setmanes cada una en funció de la disponibilitat del resident.

En tots els casos, als usuaris de Faber Andorra se’ls facilitarà i aplicaran les mesures de protecció decretades per les autoritats andorranes amb l’objectiu de minimitzar el risc de transmissió del coronavirus SARS-CoV-2.

Els perfils dels candidats seleccionats són variats, així com els projectes que desenvoluparan a la residència. A continuació es detalla cada una d’aquestes informacions per a cada resident, així com el calendari anyal d’estades previstes:

– Daria Gavrilova: Procedent de Barcelona (Espanya), és periodista, traductora i escriptora. Estada prevista: del 8 de gener al 28 de gener.

– Ferran Porta: Procedent de Montblanc (Espanya), és periodista i diplomat en turisme. Estada prevista: del 8 de març al 28 de març.

– Marta A. Jordan: Procedent de Varsòvia (Polònia), és traductora literària. La seva estada va ser posposada durant el 2020. Estada prevista: del 15 d’abril al 4 de maig.

– Lizbeth Vega: Procedent de Ciutat de Mèxic (Mèxic), és doctora en psicologia i especialista en desenvolupament infantil. La seva estada va ser posposada durant el 2020. Estada prevista: del 17 de maig al 27 de maig.

– George Belliveau: Procedent de Vancouver (Canadà), és artista de teatre i professor cap del Departament de Llengua i Alfabetització a la Universitat de la Columbia Britànica. Estada prevista: del 17 de juny al 27 de juny.

– Rolando Edison: Procedent de Lima (Perú), és llicenciat en dret i investigador. La seva estada va ser posposada durant el 2020. Estada prevista: del 12 d’agost al 30 d’agost.

– Albert Forns: Procedent de Barcelona (Espanya), és periodista i escriptor. Estada prevista: del 7 de setembre al 26 de setembre.

– José R. Delanoy: Procedent de San Juan (Puerto Rico), és curador de museu i gestor de col·leccions. La seva estada va ser posposada durant el 2020. Estada prevista: del 4 d’octubre al 24 d’octubre.

– Kristina M. Darling: Procedent de Nova York (Estats Units), és escriptora, crítica literària i editora. Estada prevista: de l’1 de novembre al 21 de novembre.

La residència es va crear el 2019 per assolir els objectius coincidents d’ambdues institucions: per un costat, l’interès del Ministeri d’afavorir els intercanvis culturals; i, per l’altra, la voluntat de l’Institut Ramon Llull d’expandir el projecte original Faber Olot per crear una xarxa de residències al territori de parla catalana. Cal recordar que la residència està situada on actualment hi ha els Tallers d’Art de la Massana.