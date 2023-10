Mor Josep Carreño, fundador del Club Escacs La Seu

Josep Carreño, en una foto del 2020 (Foto: Club Escacs La Seu)

Josep Carreño Sánchez, fundador del Club Escacs La Seu, ha mort aquest diumenge als 97 anys. Des de l’entitat urgellenca han expressat el dol per la pèrdua de qui ha estat “una ànima” del club, que “va dedicar la seva vida a fomentar la passió pels escacs a la nostra comunitat”. La missa funeral ha tingut lloc avui dilluns, a la Catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell.

En un comunicat, el Club Escacs ha volgut “enviar les més sentides condolences a la seva família i als seus amics més propers” i esperen “que puguin trobar consol en els records i l’afecte que els va proporcionar a les seves vides. L’associació ha expressat que Josep Carreño, nascut el 26 d’agost de 1926 i conegut com a ‘Pepe’, “ens deixa un forat immens en el món dels escacs” que “mai no podrem omplir”. Per això, animen a “recordar-lo amb amor i gratitud” i, especialment, a “continuar el seu llegat tot jugant el joc que tant li agradava”.

El club urgellenc hi afegeix que la influència de Carreño “perdurarà sempre als cors i les ments de tots els qui van tenir la sort de conèixer-lo i jugar partides d’escacs amb ell”, perquè “la seva paciència, saviesa i generositat eren qualitats que inspiraven a tots els quin compartien la seva passió per aquest joc fascinant”. Per tot plegat, esperen que el seu comiat esdevingui una ocasió per a “recordar tots els moments genials que vam viure amb ell al tauler d’escacs i més enllà”.