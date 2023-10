Àngel Calvente guanya el I Premi d’escultura urbana d’Andorra la Vella

El projecte guanyador i, al fons, Astrié, Calvente i Canturri (Comú d’Andorra la Vella)

L’obra Mira, de l’andorrà Àngel Calvente, ha estat el projecte guanyador de la primera edició del Premi d’escultura urbana d’Andorra la Vella Pilar Riberaygua, una iniciativa que ha impulsat el Comú de la parròquia. L’objectiu és seguir incrementant la galeria d’art a l’aire lliure del Parc Central i potenciar aquest punt de la vila com un enclavament cultural i epicentre de l’art contemporani.

L’obra guanyadora du associada la reflexió del necessari canvi d’hàbits en la comunicació, amb la forta presència dels mitjans digitals. La peça té com a protagonistes dos infants amb la mirada clavada en un telèfon mòbil, un missatge de denúncia social, tal com ha explicat el mateix artista, i que tracta una qüestió que és motiu de reflexió en nombrosos estudis psicològics, sociològics i antropològics. “Espero que els infants quan la vegin entenguin que és molt millor jugar al parc que a través de les pantalles”, ha ressaltat.

El material principal de la peça (mesurarà 156 x 103,5 x 90 cm) serà la pols de marbre, amb aspecte i textura que emulen el marbre de Macael (procedent de les pedreres d’aquesta localitat d’Almeria), i que presenta la mateixa resistència i duresa, tant per la seva conservació com per les inclemències meteorològiques. Mira és una escultura original, inèdita i mai presentada en cap concurs, tot i que forma part d’un projecte artístic pictòric iniciat el 2017. L’obra s’emmarca en el realisme i el simbolisme contemporani.

Els cònsols major i menor, David Astrié i Miquel Canturri, han comparegut juntament amb l’artista per a donar a conèixer el veredicte del certamen biennal d’escultura, que en aquesta primera edició ha rebut 8 propostes. “Estem molt satisfets i agraïm la bona resposta del sector artístic del país, que ha vist en el premi una bona oportunitat per a fer visibles les seves obres”, ha afirmat David Astrié, que ha recordat que l’obra guanyadora s’instal·larà al Parc Central, un dels espais més concorreguts i emblemàtics de la parròquia.

Com a guanyador del certamen, el Comú premia Àngel Calvente amb 6.000 euros i invertirà, a més, 14.000 euros per a produir-lo. La intenció és que Mira s’instal·li al parc la primavera vinent i se sumi a les 6 peces que conformen avui el passeig d’art (una del mateix Àngel Calvente i obres de Rafael Contreras, Judit Gaset, Nerea Aixàs, Emma Regada i Josep Viladomat).

El jurat del premi ha estat integrat per membres del Comú i per Carme Soler, assessora cultural, i Natàlia Chocarro Bosom, gestora cultural i crítica d’art (actualment és assessora d’art a la Fundació Vila Casas), dues persones de reconeguda trajectòria i expertesa en el món de les arts que han aportat el seu ampli coneixement i visió per a valorar els projectes rebuts.

El premi d’escultura urbana pren el nom de Pilar Riberaygua, en homenatge a la reconeguda galerista i impulsora cultural, que va treballar amb molta intensitat per a introduir i difondre l’art contemporani d’alt nivell a Andorra. Entre altres projectes, Pilar Riberaygua va obrir l’any 1985, a la parròquia, la seva galeria d’art, que al llarg dels anys ha acollit artistes de renom internacional i engegat iniciatives per a promocionar i difondre l’obra dels artistes emergents.





Un dels artistes andorrans amb més obra pública

Àngel Calvente (Jaén, 1956) va fer estudis de modelat a La Escuela de Artes y Oficios Aplicados de Granada. Va rebre classes de dibuix i escultura a l’Acadèmia i a Barcelona Taller, de l’escultor Joaquim Camps. Cofundador de l’Associació d’artistes La Xarranca, ha exposat de manera individual i col·lectiva a Andorra, Canadà, Espanya, França, Xina, Bèlgica, Grècia, Portugal i Itàlia, entre d’altres, i té obra en col·leccions particulars a Andorra, Anglaterra, Brasil, França, Lituània, Espanya, Xile, Argentina, Portugal, Canadà, Bèlgica, Grècia, Estats Units i la Xina.

És un dels artistes andorrans amb més obra pública. Entre moltes d’altres, és autor de la Façana de l’Art, a Escaldes-Engordany, entre els anys 1998 i 2004; de l’escultura Calidea i la Dama de gel amb P. Lavaill, i l’obra Energia a l’edifici de la central de FEDA. També és pare de Vincles, a la plaça de La Germandat de Sant Julià de Lòria; Al·legoria al Rotary Club a la plaça de l’Hospital de Nostra Senyora de Meritxell; i Homenatge a José Rizal al Parc Central d’Andorra la Vella.