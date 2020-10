Moniatos i panellets en un context atípic aquesta castanyada

Una castanyada no seria castanyada sense els moniatos i els panellets . Aquests últims han estat els més buscats a totes les pastisseries del país, que ja en comencen a fer a principis de setmana per abastir tota la demanda del cap de setmana.

300 grams de massapà blanc, 300 grams de pinyons, un ou batut i 40 mil·lilitres d’almívar de cirera. Amb tot plegat es fa una bola i es posa de sis a vuit minuts al forn a 220 graus.

Aquest és el secret per fer un dels productes més buscats aquest 31 d’octubre a les pastisseries del país, els panellets. Un panellets que originalment es feien només amb pinyons, però que ara es poden trobar amb multitud d’ingredients diferents. Des de coco, fins a festucs, passant per codonyat, nèctum o xocolata.

Junt amb les castanyes i els moniatos, els panellets competeixen any rere any amb l’auge de Halloween. Tot i això, les vendes no baixen i les pastisseries segueixen començant a fer-ne a mitjans de mes.

Aquest any, igual que amb les flors, molts dels clients que estaven confinats s’han hagut d’adaptar i han hagut de trucar a les pastisseries per reservar els seus panellets i no quedar-se’n sense.

Per posar remei a una situació atípica com la que estem vivint, algunes pastisseries han decidit fer servei a domicili i portar el producte a casa de les persones confinades.