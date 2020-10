La tradició de les flors per Tots Sant perdura tot i la situació

Així ho destaquen des d’algunes floristeries, que apunten que aquest any les comandes han entrat amb més previsió per evitar les cues i les aglomeracions a les botigues.

Les floristeries també destaquen que la Covid ha afectat el volum de vendes de clients espanyols que aprofitaven que eren al país per comprar les flors.

Malgrat la situació, Tots Sants és Tots Sants i els residents s’han hagut d’espavilar aquest any per aconseguir els seus rams de flors tot i estar confinats a casa. Per exemple, enviar a algú altre a recollir-les.

Al carrer, les opinions són diverses. Mentre que hi ha gent que seguirà la tradició i anirà com cada any al cementiri, n’hi ha d’altres que les restriccions els han impedit anar a veure els seus difunts fora de les fronteres. I d’altres, que no veuen raonable anar al cementiri en la situació en què ens trobem.

Al final, la tradició s’ha imposat a la pandèmia, tot i que ha provocat que les compres s’hagin repartit al llarg de la setmana.