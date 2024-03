Modificacions d’horaris del Servei de Transport Escolar davant la previsió de nevades generalitzades

Alumnes acompanyades de les mares entrant a l’escola (SFG)

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats informa que, davant l’activació d’un avís groc per previsió de nevades generalitzades a tot el país per a demà divendres, s’ha decidit modificar alguns horaris del Servei de transport escolar per a avançar-los lleugerament a primera hora del matí.

Les famílies inscrites al servei d’avisos per SMS, els quals estiguin afectats pels canvis, rebran la informació via aquest canal. El detall de les línies i vehicles que s’avancen és el següent:

MOMENT BUS LLOC SORTIDA HORA HABITUAL SORTIDA HORA MODIFICADA 08/03/24 DESTINACIÓ Matí 1622 Arinsal 7.25h 7.10h Escola andorrana de segona ensenyança Santa Coloma + Lycée Comte de Foix Matí 2034 La Cortinada 7.35h 7.20h Escola andorrana de segona ensenyança Santa Coloma + Lycée Comte de Foix Matí 1045 Cortinada 7.05h 6.55h Col·legi Espanyol María Moliner (segona ensenyança i batxillerat) Matí 1911 Pal 6.45h 6.35h Transbord Serra de l’Honor + Col·legi Mare Janer (segona ensenyança) Matí 1642 Arans 6.55h 6.45h Col·legi Mare Janer (segona ensenyança) + Col·legi Sant Ermengol (segona ensenyança i batxillerat)

Matí 2233 Arinsal 8h 7.45h Col·legi Espanyol María Moliner (maternal i primera ensenyança) + Col·legi Sant Ermengol (maternal i primera ensenyança) Matí 1331 Escaldes 7.50h 7.35h Escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino Matí 1331 Ordino 8.15h 8.05h Col·legi Espanyol María Moliner (maternal i primera ensenyança) + Col·legi Sant Ermengol (maternal i primera ensenyança) Matí 2023 Encamp 8.15h 8.05h Col·legi Espanyol María Moliner (maternal i primera ensenyança) + Col·legi Sagrada Família (maternal i primera ensenyança) + Escola andorrana d’Escaldes (maternal) Matí 2020 Arinsal 7.50h 7.35h Escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino Matí 2031 Canillo 6.55h 6.45h Col·legi Mare Janer (segona ensenyança) Matí 2342 Pas de Casa la 7.20h 7.05h Lycée Comte de Foix Matí 2344 Arans 7.40h 7.30h Col·legi Mare Janer (maternal i primera ensenyança) Matí 2510 Bordes d’Envalira 8.20h 8.10h Escola andorrana de Canillo Matí 1131 Arinsal 7.40h 7.30h Col·legi Mare Janer (maternal i primera ensenyança) Matí 1124 Arinsal 8.10h 8h Escola andorrana de la Massana Matí 1912 Les Salines 8h 7.45h Col·legi Sagrada Família (primera ensenyança) + Col·legi Sant Ermengol (maternal i primera ensenyança) Matí 1060 Incles 7.40h 7.30h Col·legi Mare Janer (maternal i primera ensenyança) Matí 1058 Canillo 8h 7.50h Col·legi Sant Ermengol (maternal i primera ensenyança) Matí 2234 Sant Julià de Lòria 7.40h 7.30h Pas de la Casa (mestres Pas) Matí 1332 Auvinyà 6.55h 6.45h Col·legi Sant Ermengol (Batxillerat i segona ensenyança) Matí 2018 Nagol i Fontaneda 7.10h 7h Col·legi Mare Janer (segona ensenyança Transbord Camp Gran) + Col·legi Mare Janer (maternal i primera ensenyança)