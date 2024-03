Arrestada una jove per possible implicació en un cas d’abús sexual a una menor

Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

Aquest passat dimarts, al matí, a Andorra la Vella, la Policia va procedir a arrestar una dona de 25 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la llibertat sexual. La jove va ser detinguda pels agents i per ordre de la Batllia per la seva possible implicació en un cas d’abús sexual a una menor.

Per altra banda, el mateix dimarts, de matinada, també a Andorra la Vella, un home de 40 anys va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia per obstaculitzar l’execució d’una resolució judicial.