Modificació reglamentària per a crear un carnet específic d’instal·lador energètic fotovoltaic

Un instal·lador de plaques fotovoltaiques (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat una modificació del Reglament de les capacitacions dels professionals que presten servei en l’àmbit executiu de la instal·lació, del muntatge i de l’obra en l’edificació, en el context de la transició energètica. L’objectiu és agilitzar la capacitació tècnica dels professionals sense comprometre la qualitat en els serveis prestats i assegurar la protecció del consumidor quan decideix implantar nous sistemes fotovoltaics més sostenibles.

Entrant al detall, el Govern ha introduït una millora al text que crea un sistema específic per a l’obtenció d’un carnet per als professionals que instal·len exclusivament sistemes fotovoltaics. Aquest canvi s’ha impulsat a demanda del sector, i més concretament a proposta de l’Associació d’Empreses d’Electricitat, Lampisteria i Climatització d’Andorra (Adelca), per tal de garantir la disponibilitat de professionals capacitats per a executar aquest tipus d’instal·lacions i la qualitat d’aquests sistemes de producció d’energia fotovoltaica. Així, aquest nou carnet se suma al que fins ara ja es venia entregant i que té un abast més ampli, ja que també inclou sistemes de producció d’energia elèctrica i calor, així com sistemes d’estalvi i millora energètica.

La modificació s’impulsa també tenint en compte que el context i el propi sistema energètic evoluciona constantment, que cada cop hi ha una major presència d’unes energies renovables que guanyen pes en la producció nacional del país, i que l’energia elèctrica esdevé un vector del canvi per a complir amb els objectius de transició energètica establert a la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic. Per això resulta important mantenir actualitzat el text i les necessitats formatives dels diferents professionals, així com les formacions que se’n derivin.

Des de l’aplicació del Reglament el 2020 s’ha afavorit l’aclariment i l’homogeneïtzació de criteris tècnics que han de disposar els professionals per a obtenir la capacitació professional a través de l’aprovació i la publicació dels requisits de les formacions i de les proves d’avaluació pertinents per a la seva obtenció.

La modificació del Reglament complementa, en el context de la transició energètica, la regulació dels professionals de la instal·lació, muntatge i obra en l’edificació, per tal de garantir un alt grau de qualitat en els serveis prestats i assegurar la protecció del consumidor.