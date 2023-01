Millores laborals i socials per als gairebé 8.000 treballadors per compte propi del país

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata, Mònica Bonell (Demòcrates)

El Consell General ha aprovat aquest dilluns a la tarda, amb els vots favorables dels grups de la majoria (Demòcrates, Independent i Ciutadans Compromesos), el Projecte de llei de mesures per al treballador per compte propi, un text que respon al compromís establert amb aquest col·lectiu per a millorar les seves condicions laborals i socials, aportar-los més estabilitat i tranquil·litat.

En la seva intervenció en nom dels tres grups de la majoria, la presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata, Mònica Bonell, ha detallat que la llei equipara els drets dels treballadors per compte propi amb els dels assalariats en casos de baixa maternal, d’adopció o laboral; estableix mesures per a afavorir la conciliació entre la vida laboral i familiar; i introdueix l’opció de la jubilació anticipada de forma parcial, per a poder mantenir el negoci malgrat arribar a l’edat de jubilació.

També s’introdueixen noves deduccions fiscals de despeses generades per la seva activitat, millores en el règim de la cotització del col·lectiu, l’ampliació dels supòsits per a acollir-se la base de cotització del 25% del salari mensual mitjà o que la cotització es dugui a terme tenint en compte la renda neta de l’activitat econòmica.

“És una llei molt sol·licitada i esperada pels gairebé 8.000 treballadors autònoms que hi ha al nostre país”, ha exposat Bonell, “i no podem oblidar-nos dels qui ara i sempre han estat al peu del canó per a tirar endavant Andorra. Aixecant les persianes dels seus negocis, i també del país”, ha afegit, fent referència als grans i petits empresaris, emprenedors, propietaris de negocis o professionals liberals que contribueixen a l’economia andorrana.

Un altre dels punts aprovats aquest dilluns ha estat el Projecte de llei de modificació de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra, fruit d’un treball conjunt amb el col·lectiu, per a aportar “millores relacionades amb les funcions dels advocats, dels requisits d’accés a la professió i dels seus drets i deures. També canvis relacionats amb les finalitats i atribucions del Col·legi”, tal com ha subratllat la consellera general Demòcrata, Sandra Codina.

Amb el nou text, els advocats estaran més protegits, però també més sotmesos al control en l’exercici de la seva feina i, a la vegada, tenint en compte la seva funció social i de servei públic, “la llei també aporta seguretat jurídica a tota la ciutadania d’Andorra”, ha celebrat Codina.

La Proposició de llei de modificació de la llei dels agents de circulació comunals ha estat una altra de les lleis aprovades a la sessió. Entrada pels set comuns, es dignifica aquesta professió i se’ls dota legalment de la notorietat que s’han guanyat tots aquests anys exercint la seva feina de proximitat amb la ciutadania, tal com ha ressaltat la consellera Demòcrata Maria Martisella. També ha recordat que, amb aquesta llei, passen a tenir consideració de cos especial en l’àmbit comunal.

Per últim, la sessió de Consell General també ha donat llum verda a la Proposició de llei reguladora de la iniciativa legislativa popular que clarifica i determina els requisits perquè la ciutadania pugui elevar textos legislatius al parlament; i ha nomenat a Isaac Galobardes com a nou director de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), en substitució de Marta Fonolleda, que ha sol·licitat deixar el càrrec per motius personals i professionals poc abans de finalitzar el seu segon mandat com a màxima responsable de l’agència.