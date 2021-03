Mijares, out a la primera mànega de l’eslàlom de Bansko

Avui Carla Mijares lluitava als Campionats del Món júniors d’esquí alpí de Bansko, a Bulgària, per l’eslàlom femení. Malauradament, l’andorrana no ha pogut completar la primera mànega.

Mijares no ha aconseguit agafar el ritme de la cursa. L’esquiadora no ha pogut traslladar l’esquí que estava fent als entrenaments a la carrera, i a una porta doble s’ha quedat fora de cursa durant la primera mànega.

Copa d’Europa de velocitat amb Matias Vargas

Per altra part, a l’estació austríaca de Saalbach-Hinterglemm es disputen aquests dies les Copes d’Europa de descens i supergegant, amb la presència de Matias Vargas. Avui s’havia de celebrar un primer entrenament oficial, però s’ha cancel·lat. Demà hi ha previst també un entrenament. La cursa de descens segueix programada per al divendres 12, amb el supergegant el dissabte 13.