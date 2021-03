Afers Socials aprova el Programa d’inclusió sociolaboral per adolescents i joves en situació de risc

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, el Reglament del Programa d’inclusió sociolaboral per a adolescents i joves en situació de risc, que té l’objectiu de facilitar l’accés al mercat laboral d’Andorra d’aquest col·lectiu.

Filloy ha concretat que el Programa és únicament per a adolescents i joves que es troben en seguiment del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut i que els professionals referents considerin que es troba en una situació de risc i està preparat per participar al Programa.

El Reglament aprovat avui se centra en l’adolescència i joventut vulnerable, especialment en aquells que han abandonat l’escolarització i es troben amb dificultats per trobar o mantenir una feina. L’aprovació del programa dona resposta també a les demandes de les associacions andorranes que centren la seva activitat en la protecció dels joves i adolescents en risc.

Amb aquesta voluntat, en el marc del programa s’estableix que l’empresa o entitat col·laboradora ha de proporcionar a l’interessat una formació en competències bàsiques durant el període de contractació. Per tant, el Programa d’inclusió sociolaboral per a adolescents i joves en risc és una iniciativa que combina accions de seguiment individualitzat i especialitzat per part d’un referent d’Afers Socials amb l’adquisició d’experiència professional en entitats públiques i privades.

En el marc d’aquest programa, el Govern es fa càrrec íntegrament de l’import del salari fixat al contracte i d’afiliar les persones com a cotitzadores a la branca general i a la branca de jubilació de la CASS. El salari fix ha de ser igual al salari mínim vigent en funció de la jornada de treball efectuada. La jornada laboral ha de ser d’entre 20 i 30 hores setmanals, si bé en casos concrets es pot establir en 40 hores. La durada del contracte és de sis mesos renovables una vegada pel mateix període, prèvia acceptació de totes les parts,

Pel que fa al perfil dels adolescents i joves que poden accedir a aquest programa, s’estableix que els sol·licitants han de tenir entre 16 i 25 anys i que han d’acreditar la residència legal i efectiva al Principat. Les persones majors d’edat han d’acreditar que hi han residit durant un període mínim de tres anys immediatament anteriors al moment de presentar la sol·licitud.

A més, els interessats no han d’haver mantingut una ocupació laboral estable superior a sis mesos de manera ininterrompuda i han de trobar-se en seguiment per les àrees d’atenció a la infància, l’adolescència i la joventut del Govern i que els professionals referents considerin que es trobin motivats i preparats per iniciar una ocupació laboral.

Precisament, tal com ha explicat Víctor Filloy, la voluntat del programa és aconseguir una ocupació laboral per aquests adolescents i joves que els motivi, alhora finalitzi els seus llargs períodes de desocupació, quins els solen afectar a nivell de motivació, estat d’ànim, autoestima i inclús conducta.

Quant als agents col·laboradors del Programa, qualsevol entitat pública o privada que vulgui col·laborar pot sol·licitar formar part de la borsa d’agents col·laboradors. L’entitat col·laboradora, a més, ha de garantir la formació i aprenentatge del jove o adolescent mitjançant la realització de tasques inherents al seu lloc de treball, així com procurar una bona inclusió en el seu equip de treball.

El Programa estableix que els joves o adolescents beneficiaris poden inscriure’s al Servei d’Ocupació d’Andorra (SOA) com a demandants de serveis en situació d’ocupació i poden iniciar l’itinerari d’orientació, les formacions ocupacionals i les accions de capacitació.

Una vegada finalitzada la durada del contracte del programa, l’adolescent o jove que ha complert correctament el programa pot optar a les ofertes de feina disponibles al Servei d’Ocupació d’Andorra i a les que s’obtinguin mitjançant el prospector laboral, a través del Programa de foment de la contractació de joves de 16 a 25 anys.