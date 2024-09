Mig centenar de ponents participaran a les XI Jornades per a l’excel·lència per a parlar dels reptes dels joves al Pirineu

Cartell de les Jornades per a l’excel·lència d’enguany

Mig centenar de ponents participaran en les deu taules rodones i col·loquis previstos durant el 4 i 5 d’octubre a Esterri d’Àneu, en el marc de les XI Jornades per a l’excel·lència, que enguany porten per títol “Joventut al Pirineu. Projecte vital i professional”. L’esdeveniment centrarà el debat en els problemes, inquietuds, reptes i propostes de futur dels joves al territori pirinenc.

En aquest sentit, l’organització ha fomentat la presència de jovent de les comarques de muntanya, entitats juvenils i òrgans de participació del col·lectiu per a aportar la seva visió sobre com reflexionar sobre els diferents temes i per a proposar xerrades d’interès.

Entre els conferenciants destaquen els esportistes olímpics Mònica Doria i Miquel Travé, el divulgador i bioenginyer David Aguilar (conegut com HandSolo), el nou director general de Polítiques de Muntanya, Carlos Guàrdia; l’exfutbolista Bojan Krkic, l’escriptor i filòsof Ferran Sáez, l’economista Xavier Sala i Martín, i la farmacèutica i influencer, Lena de Pons, entre d’altres.





Retransmissió per Internet

Un any més, les Jornades per a l’excel·lència se celebraran al pavelló poliesportiu d’Esterri d’Àneu des del divendres 4 d’octubre a la tarda i fins dissabte dia 5 d’octubre al migdia. Comptarà amb la retransmissió per streaming de totes les activitats. La jornada de dissabte, a més, es podrà seguir en directe gràcies a un acord amb Lleida TV.





Programa de les XI Jornades per a l’excel·lència.