Mesura de gràcia dels dos coprínceps que beneficiarà alguns reclusos

Una imatge del Centre Penitenciari (SFGA)

En data de 10 de juliol de 2025, els Coprínceps d’Andorra, actuant de manera conjunta i indivisa, seguint una llarga tradició i fent ús de la facultat que els atorga l’art. 46.1.a) de la Constitució del Principat d’Andorra, han decidit adoptar una mesura de gràcia. La decisió és pren per tal de commemorar l’inici de les funcions del nou Copríncep episcopal, Bisbe d’Urgell, Mons. Josep-Lluis Serrano Pentinat, així com la seva propera, i primera, trobada com a Coprínceps.

La mesura consisteix en la reducció en sis mesos de les penes de presó i arrest imposades per delictes i contravencions penals comesos abans del dia 26 de juny de 2025, data del jurament de l’exercici de les seves funcions per part del Copríncep episcopal.

Queden excloses les persones condemnades per delictes contra la Constitució, contra la vida, la integritat física o moral, la llibertat i la llibertat sexual, contra la vida o la integritat dels agents del Cos de Policia o del Cos Penitenciari, contra la salut pública referents al tràfic il·legal de drogues tòxiques, robatori qualificat, terrorisme, blanqueig de diners i de valors, delictes contra la comunitat internacional, corrupció i tràfic d’influències i associació il·lícita.

Queden també exclosos els presos que hagin observat mala conducta habitual, els inculpats condemnats en rebel·lia, excepte si compareixen dintre dels seixanta dies naturals immediats a la notificació de la sentència i els delinqüents habituals.

El Decret serà publicat en els propers dies al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i correspondrà a la Justícia andorrana la seva aplicació a les persones beneficiàries.