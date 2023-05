Més sancions per a Rússia des d’Andorra

Andorra s’alinea amb Europa per les sancions contra Rússia (master1305)

El Consell de Ministres ha aprovat el Decret de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa per a ampliar l’abast de les sancions dels Decrets anteriors. El Govern en funcions, amb la voluntat de continuar alineant les sancions adoptades a les quals es desenvolupin des de la Unió Europea, ha aprovat una modificació afegint 242 persones físiques i 86 persones jurídiques.

D’aquesta manera es dona cobertura legal a l’aplicació de sancions, tant a particulars com a empreses, per tal que es puguin bloquejar els seus comptes o per a impedir que tinguin operativa amb entitats financeres del país.