Més dies d’ocupació dels llits a l’hospital però menys ingressos el 2019

Amb 5,1 dies de mitjana d’estada al llit de l’hopital la memòria del SAAS de l’any passat registra, en canvi, un descens important pel que fa al nombre d’ingressos, amb 7.467 pacients.

L’any anterior, el 2018, es van registrar més de 8.200 ingressos; en canvi, la mitjana de dies d’estada era de 4,6, per sota del 2019.

Aquestes dades experimentaran canvis importants per a la memòria d’enguany atès que la gestió de la Covid-19 trastocarà molts dels indicadors.

Així probablement el 81% d’ocupació mitjà que presentava el 2019 a l’hospital variï en funció de la gestió que s’està duent a terme per la pandèmia.

Naturalment la taxa bruta de mortalitat que es calcula amb els decessos anuals per cada mil habitants i que el 2019 havia aconseguit tornar a valors del 2017 amb un descen del 2,80%, presentarà un augment important.

Per la seva banda a la memòria del 2019 es registren augments en les peticions d’analítiques al laboratori clínic, unes 7.000 més, i gairebé 2.000 més demandes d’exploracions per a diagnòstics per la imatge.

Hi ha augments lleugers en les visites als centres d’atenció primària, però un descens de 9.960 a 9.715 pel que fa a les visites a domicili. Quant als parts, dir que hi ha el mateix nombre, amb variacions mínimes, amb 467 nadons el 2019.

Un dels aspectes destacats a la memòria del 2019 és l’entrada del nou equip ministerial, la posada en marxa de la nova gestió del metge preferent i l’entrada en vigor amb algun endarreriment de la via referent. Totes dues iniciatives s’afegeixen a l’eix vertebrador d’aquesta nova gestió que és la història clínica compartida dels pacients.