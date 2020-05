L’Ajuntament de la Seu demana al Ministeri de Treball la creació d’ajuts per a fronterers

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha demanat formalment al Govern espanyol la creació d’uns ajuts extraordinaris, o bé l’accés a la prestació d’atur, per als treballadors fronterers en el marc de les conseqüències econòmiques de la COVID-19.

El consistori de la capital alturgellenca, de fet, ja va formular aquesta petició per carta a la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, el 20 d’abril passat. Dos dies més tard, també va trametre la sol·licitud tant al subdelegat de l’executiu espanyol a Lleida, José Crespín, com a l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros. A més a més, el mateix 20 d’abril també es va enviar una missiva al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, per sol·licitar la inclusió d’aquest col·lectiu d’empleats a les mesures de protecció laboral que apliqui el Govern.

A la carta s’exposa que els més de 1.600 empleats que resideixen a Catalunya però desenvolupen la seva feina a Andorra -la majoria dels quals viuen a la Seu i en d’altres municipis de l’Alt Urgell- es poden quedar al “descobert” en cas de ser acomiadats al Principat, perquè no tenen dret a l’atur. Per aquest motiu, demanen ajudes específiques per a aquest col·lectiu.