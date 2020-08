Més de 2.000 persones han assistit fins ara a les activitats d’estiu de la Seu d’Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell fa una valoració positiva de la participació en les activitats culturals i de lleure proposades durant l’estiu a la Seu d’Urgell. L’Agenda d’enguany està conformada per les activitats de la Programació Estable de l’Àrea de Cultura l’Ajuntament, adreçat a tota mena de públic, i el cicle Insomni d’Estiu, coordinat per l’Oficina Jove Alt Urgell i l’Espai Ermengol i dirigit als més joves.

Fins al moment, més de 1.200 persones han assistit a les propostes culturals i prop de 800 han participat en les activitats d’Insomni, omplint, en la gran majoria de casos, l’aforament permès. Fins ara s’han dut a terme activitats de tot tipus, des de concerts de Jazz i música tradicional, fins a representacions teatrals, caminades nocturnes o ioga. Pel que fa l’exposició ‘Il·luminacions’, de Perico Pastor, ha rebut més de 1.200 visites des de la seva inauguració, el passat 8 de juliol.

El regidor de Cultura, Carlos Guàrdia, valora molt positivament el retorn de la ciutadania i el nombre d’assistents a les diferents activitats, fet que “demostra que la ciutadania té ganes de viure i veure cultura”. El regidor remarca també el bon compliment de les mesures de distanciament, així com l’ús obligatori de mascareta i la desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic. Des de l’Oficina Jove s’ha dut a terme la campanya #quelamascaretatacompanyi per tal de conscienciar els joves de la importància de fer un ús correcte i responsable de la mascareta.

A causa de la situació sanitària i amb la intenció de controlar el nombre d’assistents, totes les activitats han precisat d’inscripció prèvia i s’han dut a terme en espais exteriors. A més, els accessos als recintes han estat perimetrats i controlats.

Cal recordar que la confecció de l’Agenda ha comptat amb la col·laboració de les Regidories de Cultura, Festes, Joventut i Patrimoni Natural, amb el suport de l’oficina tècnica i la brigada municipal. Turisme Seu ha col·laborat com a punt d’informació de les activitats i la gestió telefònica d’inscripcions.

Des de les Àrees de Joventut i Infància s’està treballant per primera vegada en una programació d’Insomni de Tardor per tal de seguir oferint una alternativa d’oci per als més joves adaptada a la situació sanitària. A més, es preveu mantenir i millorar el servei d’inscripció prèvia amb la intenció de fer una gestió efectiva de l’aforament.