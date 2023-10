Més de 100 equips participen a la 4a OTSO Trail Dog d’Encamp

Participants de l’OTSO Trail Dog d’Encamp (Comú)

Més de cent equips, formats per una persona i el seu gos han participat avui dissabte, 14 d’octubre, a la quarta edició de l’OTSO Trail Dog d’Encamp, superant les xifres dels anys anteriors. Xavier Masramon amb Rocky i Mariella Venturella amb Turco han estat els guanyadors generals en masculí i femení de la cursa de 21 km de la 4a OTSO Trail Dog d’Encamp. Amb un temps respectiu de 2 hores 50 minuts i 25 segons i i 3 hores 40 minuts i 59 segons.

Pel que fa als altres recorreguts, en el de 12 km els guanyadors generals en masculí i femení han estat: Èric Vela amb la seva gossa Fita i Laura Pastor amb amb Yuca. I en la de 7 km, Raul Rota amb Iru i Emma Soto amb Boira.

La llista total de les classificacions es pot consultar aquí: 7 km, 12 km i 21 km.

La cònsol major, Laura Mas, el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, i els consellers Nino Marot, André Riba i Joan Marc Pifarré han fet entrega dels guardons als guanyadors un cop ha finalitzat la cursa i l’exhibició canina que ha fet la unitat de guies canins de la Policia d’Andorra i que ha tingut una molt bona acollida entre el nombrós públic assistent.

Xavier Fernàndez, conseller d’Esposrts, Infància i Joventut ha agraït als 120 inscrits la seva participació, i ha destacat també “gràcies a les empreses i entitats participants durant el cap de setmana i dels voluntaris i membres de l’organització que han fet possible aquesta nova edició de la Trail Dog d’Encamp”

Divendres a la tarda i dissabte al matí l’equip de control d’animals de companyia del Comú d’Encamp també han participat en l’esdeveniment fent difusió de les diferents iniciatives comunals en relació als animals de companyia.

Abans dels podis s’ha dut a terme un sorteig entre tots els inscrits, on els afortunats han rebut diferents obsequis de material esportiu i d’alimentació per als gossos, de les empreses col·laborades que des de divendres han participat en el village de la plaça dels Arínsols: centre veterinari el Griu, Art Mascota, Animal Sapiens i associacions com GoSOS i Nami