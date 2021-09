Més de 10 milions d’euros per al fons publicoprivat d’habitatge

El cap de Govern, Xavier Espot, ha iniciat aquest dimecres el debat d’orientació política en què ha anunciat que el fons publicoprivat per a l’habitatge disposarà de més 10 milions d’euros inicials. Es constituirà les pròximes setmanes i és una de les accions principals per pal·liar els efectes de la manca de lloguers a preu assequible.

Espot també ha anunciat que els pisos previstos a la Borda Nova, per als quals ja es van avançar 385.000 euros per a la redacció del projecte, es començaran a construir l’any vinent. També el 2022 es disposarà dels habitatges socials impulsats per la Fundació ARMOR. Quant a la pròrroga dels contractes, es mantindran amb una flexibilització progressiva lligada a l’avenç de la resta d’accions endegades.

El cap de l’executiu ha iniciat el discurs recordant algunes de les preocupacions actuals de la ciutadania, com els lloguers i les pensions, i repassant els recursos destinats a frenar la crisi produïda per la Covid-19.

En xifres, s’han destinat 59 milions d’euros a les suspensions temporals, 2,5 a programes ocupacionals, 149 milions a crèdits tous i 1,1 milions a ajudes directes. Quant a Afers Socials, ha duplicat els ajuts econòmics ocasionals passant de 2,3 a 4,5 milions i ha destinat més de 3 milions als sis programes d’ajuts directes per la pandèmia.

Xavier Espot s’ha mostrat optimista respecte a la recuperació. Ha dit que es comença a evidenciar, tant és així que el PIB va créixer un 25% el segon trimestre respecte les dades de l’any passat. És un creixement superior als dels països veïns i a la mitjana europea. Les xifres de l’atur també ho corroboren, amb menys de 700 inscrits al servei d’Ocupació a l’agost.

Malgrat això, ha afegit, caldrà compensar l’esforç fet durant la crisi. En aquest sentit ha remarcat la necessitat de “recaptar més diners” i ha fet referència a la introducció de la taxa verda sobre els hidrocarburs, a la taxa turística, que es posarà en marxa el 2022, i a la reforma de la imposició directa, especialment l’impost de societats i el règim de plusvàlues immobiliàries.

També ha incidit en la vacunació com a base d’aquesta recuperació, i com a acte de responsabilitat cap a un mateix i cap a la societat. “Cal no abaixar la guàrdia”, ha declarat fent una crida a les persones que encara no s’han vacunat a sumar-se a la campanya. Per a Espot la vacunació també és un exemple de confiança en les institucions i en el fet que sense una bona política multilateral i bilateral no hauria estat possible l’arribada de vacunes al Principat.

En aquest sentit ha dit que la diversificació econòmica no serà possible sense un enfortiment d’aquestes relacions. I per aquest motiu ha remarcat l’acord d’associació amb la Unió Europea com una de les claus per assolir-la. “L’atractiu d’Andorra rau en la combinació d’un binomi que té molta força: som un país diferent i som un país europeu”, ha argumentat en l’al·locució al Consell General. Ha pronosticat uns propers sis mesos “intensos i crucials” per a la negociació, coincidint amb la presidència francesa del Consell de la UE el primer semestre de l’any vinent. En els últims mesos s’han intensificat els contactes”.

El cap de Govern ha posat en relleu la diversificació del finançament per fer front al deute contret arran de la Covid-19 i ha parlat d’una segona línia de finançament amb el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa destinada a la digitalització i a subvencionar aquest procés de transformació en el sector privat. També s’ha referit a la cooperació amb el Banc Europeu d’Inversions per a infraestructures com el ferrocarril.

Espot ha fet altres anuncis, com un abonament per al transport públic destinat als joves al 50% de la tarifa general. Entre altres polítiques relacionades amb la sostenibilitat i la transició energètica ha remarcat que “més del 50% de l’energia elèctrica que consumim és de fonts renovables”. També ha anunciat que es donarà “un impuls a l’energia fotovoltaica amb una prova pilot a Grau Roig i incentivant la inversió privada en petites instal·lacions solars”.

Quant a salari mínim i pensions, ha assegurat que el Govern mantindrà la mateixa línia apujant les contributives més baixes per sobre de l’IPC.

Podeu consultar el discurs íntegre del cap de Govern aquí.