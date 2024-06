Més 470 infants gaudiran aquest estiu del Casal Municipal de la Seu

Primer dia de Casal Municipal d’Estiu a la Seu (Aj. la Seu)

Aquest matí de dimarts ha arrencat el primer torn setmanal dels nou que ofereix el Casal Municipal d’Estiu de la Seu d’Urgell. Dels 472 nens que ja s’han inscrit per a participar d’aquest casal estiuenc que té lloc a les instal·lacions de l’Escola Pau Claris, 43 s’han incorporat avui que, d’entre altres activitats de lleure, han pogut gaudir de la piscina acompanyats per l’equip de monitors i premonitors.

Aquest casal, organitzat per l’Àrea de Joventut i Infància de l’Ajuntament de la Seu, s’adreça a nens de 3 a 12 anys, i està dirigit per una directora de lleure amb un equip de monitors, vetlladors d’infants amb NEE, monitors i premonitors en pràctiques, així com personal voluntari.

La regidora de Joventut i Infància de l’Ajuntament urgellenc, Christina Moreno, manifesta que “volem desitjar a totes les activitats d’educació en el lleure que avui s’inicien, un estiu ple d’aprenentatges, d’amics, d’aventures i molt valors. Casals, colònies, estades esportives i totes aquelles activitats que es desenvolupen durant el període estival, deixen una petjada profunda en el creixement holístic de nens i joves”.





Les activitats

En aquest casal, on les famílies poden triar tant torns setmanals com quinzenals, els nens gaudiran de moltes activitats com: piragües, piscina, excursions, acampades, jocs de cooperació, jocs d’aigua, teatre, caminades, activitats de descoberta de l’entorn, visites a diferents espais del municipi, jocs de taula, Escaperooms, escalada, tallers de grafits, tallers sobre tradicions del municipi, visita dels gegants de la ciutat, a més de compartir moments amb entitats de la Seu.

L’eix d’animació del casal d’estiu d’aquest any rau en “l’arbre del casal on fa molt temps que hi viuen uns trolls. Aquest any els trolls demanen l’ajut dels infants, doncs l’arbre està malalt i a ells els provoca que no sàpiguen fer coses. Hi ha una cura per a aquest malaltia, però han perdut el llibre on explica quina és. Per això, els nens del casal els han d’ajudar a trobar les pàgines perdudes per tal que l’arbre es pugui curar”.

El casal municipal d’estiu de la Seu d’Urgell és totalment inclusiu. Les inscripcions segueixen obertes perquè es dona cobertura a tothom qui sol·liciti plaça. Per a més informació, es pot trucar al 973 350010, demanant per l’Àrea de Joventut i Infància, o bé enviant un correu a joventut@aj-laseu.cat.