Martínez Benazet assegura que s’han aclarit els malentesos amb el Col·legi de Psicòlegs

El ministre de Salut confia poder activar el programa d’atenció psicològica per la Covid-19 a final de setmana o principi de la vinent.

Joan Martínez Benazet ha assegurat que ja s’han resolt els malentesos amb el Col·legi de Psicòlegs després que aquest dilluns lamentés l’actitud de l’entitat per no haver enviat el conveni als professionals, de manera que no es van poder inscriure al programa.

Els psicòlegs van respondre al titular de Salut a través d’un comunicat, en què asseguraven que el conveni s’havia enviat mitjançant un correu electrònic intern. En el mateix comunicat el Col·legi indicava que restava a l’espera que el Govern respongués les propostes de millora que van presentar divendres passat.