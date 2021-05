El COPSIA espera una resposta a les seves aportacions al Programa d’Atenció Psicològica per la Covid-19

El Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra (COPSIA) assegura, en un comunicat, que està a l’espera d’una resposta a les aportacions professionals fetes al Programa d’Atenció Psicològica per la Covid-19. I afegeix que “resta a la disposició del Govern amb l’esperança de signar el conveni en els dies vinents i iniciar el programa amb les màximes garanties”.

En el comunicat, el COPSIA explica que el divendres 7 de maig va celebrar l’aposta del Govern per la salut mental i el dilluns següent va distribuir el conveni d’atenció psicològica per la Covid-19 a tots els col·legiats, alhora que els convocava a una reunió, que es va celebrar l’endemà, amb la secretaria d’Estat de Salut, Helena Mas, que va presentar el programa.

En els dies següents, els psicòlegs van estudiar la documentació i van organitzar taules de treball entre els col·legiats que responen als criteris per adherir-se al programa “per millorar els aspectes més tècnics del conveni amb la intenció de garantir una atenció basada en qualitat assistencial, el benestar de les persones i l’ètica professional”. El resum d’aquest treball es va entregar al Ministeri de Salut el passat divendres 14 de maig en forma de “propostes de caràcter estrictament tècnic amb la voluntat d’oferir un programa que s’ajusti als criteris professionals i doni una resposta efectiva als problemes psicològics derivats de la pandèmia”.

Així ha donat resposta a les declaracions del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que ha lamentat l’actitud del Col·legi de Psicòlegs de cara a la posada en marxa del programa d’atenció psicològica per la Covid-19, que s’endarrereix. En la roda de premsa d’actualització sanitària d’aquest dilluns ha assegurat que el COPSIA no ha fet arribar el conveni als professionals malgrat les “reunions abundants” des del desembre per consensuar el text i l’enviament de l’esborrany fa uns dies, al qual, segons el ministre, l’ens no ha fet cap aportació. Per tant, cap psicòleg s’hi ha pogut inscriure de moment.

Espera que tot plegat sigui un malentès i que la tarifa no sigui un fre. En aquest sentit desvincula el preu marcat per aquest servei -36 euros- de la negociació per a l’entrada dels psicòlegs a la cartera de serveis de la CASS. Creu que la tarifa marcada per aquest programa d’atenció psicològica és “ajustada” a la circumstància. Assegura que set d’aquests professionals s’han interessat pel programa i han demanat rebre el conveni. Confia que es posarà en marxa aquesta setmana, com s’havia anunciat. Està destinat a persones majors de 6 anys que necessitin atenció com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19.

Text: Redacció/AndorraDifusió