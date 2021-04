Martina Klein presenta a Pyrénées “Lo de Manuela”

L’empresària i exmodel Martina Klein ha presentat “Lo de Manuela”, una firma d’interiorisme per a la llar. Klein és la cara visible d’aquesta marca que ofereix tota mena de productes de decoració i que s’ha instal·lat en un córner de la tercera planta dels grans magatzems Pyrénées. L’empresària ha estat fent promoció i ha explicat que “afortunadament formem part del sector que ha sortit reforçat pel confinament, perquè la gent que ha estat tancada a casa ha tingut molt temps per mirar-se el lloc on viu i per veure què li agradava i què no. Moltes persones han volgut fer canvis i adequar casa seva per fer-la més còmoda i més confortable, i allà estàvem nosaltres”.

‘Lo de Manuela’ no pretén competir amb totes les firmes conegudes del mercat que tenen una secció ‘low cost‘ per a la llar. “Nosaltres ni podem ni volem lluitar contra el ‘low cost‘, però sí que podem garantir unes qualitats i uns acabats que ells no poden. A més, nosaltres assegurem que en el nostre procés d’elaboració no surt perdent ni l’ésser humà ni el planeta. No tenim estocs, fabriquem a Cerdanyola del Vallès i tots els nostres empleats treballen en molt bones condicions”, afirma amb rotunditat l’empresària.