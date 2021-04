Ha tingut lloc la roda de premsa de balanç de la temporada d’esquí de fons. Andbank ha tornat a ser l’amfitrió de l’acte en tant que patrocinador principal d’aquesta secció esportiva. Joan Erola, entrenador i director del bloc de fons de la FAE, ha fet una valoració positiva alhora que exigent del rendiment de l’equip nacional, amb Ireneu Esteve i Carola Vila, així com dels joves de l’EEBE, Ona Ferrando, Quim Grioche i Gina Del Rio. “El que estan fent Ireneu i Carola és una bestiesa”, ha assegurat.

L’acte ha estat presentat per Josep Maria Cabanes, sots-Director General banca país Andbank, que ha destacat el treball dels tècnics, Laura Orgué i Joan Erola, “que són els que aconsegueixen que els nostres atletes tinguin els èxits que tenen”, i ha felicitat als corredors “pels resultats obtinguts”, tot afegint-hi: “Portem anys al costat de la Federació i d’Ireneu i Carola, i des d’Andbank estem molt orgullosos de col·laborar en deixar el nom d’Andorra ben alt”.

Josep Pintat, president de la FAE, ha destacat les dificultats de la temporada pels problemes que es trobaven a cada país a què s’havia de viatjar per competir, i ha donat les gràcies “a totes les persones que han permès fer aquesta temporada, a entrenadors, esportistes, staff, el club, Naturlandia, Govern i Andbank, patrocini que agraïm”.

Per la seva part, l’anàlisi tècnic i esportiu ha estat a càrrec del director d’esquí de fons de la FAE, Joan Erola, que ha destacat que tot i les dificultats de gestió, “Ireneu i Carola han pogut fer la totalitat de la temporada. Els joves no tant, ha sigut més complicat, però a Naturlandia hem pogut treballar bé”.

Erola ha remarcat que l’exigència és màxima, i per això “hem de pensar que quan estem en un nivell com el que tenim, és per sobre de les expectatives clarament, però intentem sempre la millora”. El director de fons opina que s’ha de veure “el context”: “El que estan fent Ireneu i Carola és una bestiesa. La temporada ha anat molt bé, s’han fet molt bons resultats, però sempre volem més”.

Sobre Esteve: “Sempre volem més”

Erola ha analitzat la temporada d’Ireneu Esteve. “Aquest any ens havíem marcat com a objectius el Mundial absolut i la Copa del Món, però sobretot el Tour de Ski. Crec que la temporada ha estat completa, amb dos top10 i dos top15 a la Copa del Món, set ocasions en posicions de punts, a més de les dues del Mundial on també va puntuar, i la 15a posició al Mundial”. “Penso que porta tres temporades a un nivell molt alt”, ha assegurat Erola, “però l’objectiu era estar més constantment en el top15. Ho hem aconseguit, però no tant com haguéssim volgut”. Al Mundial va fer un 15è lloc “tot i els problemes que va patir a l’esquena, que va estar una setmana parat”. Erola ha reconegut que les expectatives eren millors, “però potser perquè sempre volem més”.

Ireneu Esteve, en aquest sentit, ha manifestat: “Esperàvem una mica més, crec que podríem estar per sobre, sobretot veient com va anar l’any passat. Tinc aquest gust que porto dos anys més o menys amb els mateixos resultats i que no acabo de fer de millors. Hem d’analitzar-ho, hem de parlar amb calma amb el Joan ara que s’ha acabat la temporada. Al Tour de Ski van ser resultats molt bons, als Mundials el 15è lloc, però no vam rendir com esperàvem”.

Vila, irregularitat, però bon rendiment

Pel que fa a Carola Vila, el director de la secció ha recordat que el Mundial sub ’23 i la general de Copa d’Europa eren els objectius, a més d’introduir a la corredora en Copa del Món. “Ha sigut una temporada irregular amb carreres molt bones i altres per sota de la mitja seva”, ha explicat Erola. “Ha aconseguit un top 10 a Copa d’Europa i ha estat quatre vegades al top 15 i ha finalitzat la Copa d’Europa 23a. A la Copa del Món de Davos va ser 32a a molt poc de puntuar, el que diu que quan està al seu nivell, té opcions de fer punts en Copa del Món”. Erola ha remarcat que estan analitzant les raons “d’aquesta oscil·lació de rendiment”, però es queda “amb la part positiva, perquè quan està en plena forma, rendeix molt bé”.

Carola Vila ha assegurat durant la roda de premsa: “Estàvem acostumats a tenir temporades molt regulars, però des de gener va començar a baixar el rendiment. Ara hem d’analitzar per què pot ser”.

EEBE : Ferrando , Grioche i Del Rio

Pel que fa al grup de joves de l’EEBE, Erola ha destacat la lluita d’Ona Ferrando. “Era el seu últim any en el grup EEBE, era una situació complicada, era un any que se li va posar la pressió de poder continuar o no. Ha tingut una actitud molt bona. Estem analitzant amb ella per saber idea de futur. Ha fet una temporada millor que la temporada passada, però el nivell internacional és altra cosa. Hem de veure com acabem d’estructurar-ho tot”.

Pel que fa a Quim Grioche i Gina Del Rio, el director de fons ha dit que han tingut “un rendiment molt bo, amb moltes hores de treball acumulades, amb un rendiment espectacular a Campionats d’Espanya i curses pròximes”. Grioche ha seguit “la progressió adequada a la seva edat”, ha dit Erola, i l’any que ve “s’intentarà fer un programa més complet per ell”. Respecte a Del Rio, Erola ha assegurat: “Es preveu que en els següents dos anys tingui un salt de qualitat molt gran”.