Mario da Cruz recupera les bones sensacions a les qualificacions de la Copa del Món de St. Moritz

El rider andorrà, Mario da Cruz (FAE / arxiu)

El rider del Principat, Mario da Cruz, ha disputat avui dijous la Copa del Món de boardercross de St. Moritz. L’andorrà ha estat 62è a les qualificacions. Da Cruz ha fet, a la primera ronda, un crono amb +8.97 respecte al millor registre. A la segona ronda, el seu crono ha esta amb +10.29.

Amb aquesta cita internacional, Da Cruz segueix amb el seu procés d’aprenentatge i d’agafar experiència en l’alta competició. L’andorrà arribava a aquesta cita després d’un temps sense córrer, per a tornar a agafar el ritme de cursa.

Mario da Cruz, rider: “M’he sentit molt bé fent snow, però sortia l’últim de tots i he agafat la pista trinxada, estava fent bastant vent i a la zona més plana m’ha agafat de ple i m’he quedat parat. A la segona baixada, el mateix, a dalt bastant ràpid, tot al lloc i bé i a la zona plana vent en contra i parat. Ara toca treballar per Geòrgia, però l’snow que he fet m’he notat bé i ràpid i em quedo amb això”.