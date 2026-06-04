Ho sabies? L’origen de les pastilles Juanola

Les pastilles van néixer l’any 1906 a Barcelona. Van ser creades per la farmacèutica família Juanola, amb la intenció d’oferir un producte natural que ajudés a alleujar la irritació de gola. La fórmula original es basa en extractes vegetals com la regalèssia, juntament amb altres ingredients com la goma aràbiga i el mentol. Aquesta combinació els dona el seu característic gust dolç-amarg i les seves propietats suavitzants.
Un dels aspectes més recordats de les Juanola és el seu envàs. Originalment, es venien en petites capsetes metàl·liques, molt pràctiques i resistents. Aquestes capses es van convertir en icòniques, fins al punt que moltes persones les reutilitzaven per a guardar-hi objectes petits.
Amb els anys, l’envàs ha evolucionat:
- Es van introduir formats de cartró més econòmics
- Posteriorment, envasos de plàstic per a facilitar la producció
- Recentment, s’ha intentat recuperar un estil més clàssic i sostenible
Tot i aquests canvis, el disseny ha mantingut elements recognoscibles, com els colors foscos i la tipografia tradicional. Les pastilles Juanola han sabut mantenir-se vigents durant més de 100 anys. El seu èxit no només rau en la seva eficàcia, sinó també en la càrrega emocional i cultural que representen per a moltes persones.