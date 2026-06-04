Els textos legislatius s’adaptaran a lectura fàcil per a garantir-ne la comprensió

El Ministeri d’Afers Socials impulsa una iniciativa per a facilitar l’accés a la informació jurídica mitjançant l’adaptació de textos legislatius del Principat en format de lectura fàcil. Aquesta actuació es durà a terme amb la col·laboració del Consell General, amb la signatura d’un conveni de col·laboració, i s’emmarca en el compromís del Govern per a avançar cap a una societat més inclusiva i garantir el dret de totes les persones a comprendre la informació que regula la seva vida quotidiana.
Els textos legislatius constitueixen la base de l’ordenament jurídic i regulen aspectes essencials de la vida ciutadana. Per aquest motiu, les administracions públiques tenen la responsabilitat d’assegurar que aquesta informació sigui accessible per a tothom, especialment per a les persones amb discapacitat intel·lectual o amb dificultats de comprensió lectora.
L’adaptació a lectura fàcil permet simplificar el contingut dels textos normatius sense alterar-ne el sentit, afavorint-ne la comprensió per part d’un públic més ampli i divers. Aquesta iniciativa contribueix a reforçar la igualtat d’oportunitats, promou la inclusió social i facilita la participació activa de totes les persones en la vida pública i democràtica del país.
Per a garantir la qualitat i el rigor dels continguts adaptats, els treballs es duran a terme amb el suport d’entitats especialitzades en lectura fàcil, que asseguren una metodologia adequada i una correcta validació dels materials.