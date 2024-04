Una carn sent marinada abans de rostir (Getty images)

Quan es tracta de preparar un rostit deliciós i suculent, la marinada pot marcar la diferència entre una carn insípida i una explosió de sabors. Però, la marinada no només té la funció de condimentar la carn, sinó que també ajuda a fer que la carn quedi més tendra i aporta humitat al plat final. Aquí van alguns secrets sobre com marinar la carn per a un rostit perfecte.

Escollir la carn adequada: La clau per a un bon rostit comença amb la selecció de la carn. Opteu per talls de carn gruixuts i amb una quantitat moderada de greix, com pernil, xai, porc o vedella. La carn amb os també proporciona un sabor extra i una textura més sucosa.

Ingredients bàsics de bona qualitat: Una marinada típica sol incloure oli, vinagre o cítrics com llimona o taronja, a més d’espècies i herbes fresques com julivert, orenga, romaní o farigola. A més, podeu afegir ingredients com mel, mostassa, salsa de soja o vi per a donar un toc diferent al vostre rostit.

Temps de marinada: És crucial permetre que la carn marini durant un període adequat per a absorbir tots els sabors. En general, una marinada de 4 a 24 hores és ideal, depenent de la densitat de la carn i de la intensitat dels sabors desitjats. Recordeu, però, que marinar la carn massa temps pot fer que es torni massa tova.

Preparació de la carn: Abans de marinar la carn, assegureu-vos de retirar-ne l’excés de greix. Si és possible, feu uns talls superficials a la superfície de la carn per a permetre que la marinada penetri millor.

Marinada en una bossa ziploc: Un truc pràctic per a marinar la carn és utilitzar una bossa hermètica. Col·loqueu la carn a dins de la bossa i afegiu-hi la marinada. Assegureu-vos de treure tot l’aire de la bossa abans de tancar-la.

Temps de rostit: Un cop la carn ha marinat durant el temps adequat, podeu procedir a rostir-la. Assegureu-vos de preescalfar el forn a la temperatura adient i de seguir les instruccions de cocció específiques per al tipus de carn que esteu fent servir.