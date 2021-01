Marín, 27è a la primera Copa del Món de Valmalenco

La Copa del Món de Boardercross de Chiesa in Valmalenco (Itàlia) ha viscut avui el seu primer capítol de finals i ho ha fet amb Lluís Marín en la lluita després d’obtenir la classificació en el dia d’ahir. L’andorrà ha estat 27è.

El surfista de neu competia en vuitens de final, en la quarta sortida, contra el nord-americà Jake Vedder, l’alemany Martin Noerl i el francès Ken Vuagnoux. L’andorrà sortia amb força i passava segon el primer interval, però després perdia ritme en cometre una errada que el feia perdre velocitat. Finalment, no ha acabat. D’aquesta manera, l’andorrà ha finalitzat en la 27a posició d’aquesta primera cita de la Copa del Món a l’estació italiana. La competició ha estat per a l’holandès Glenn De Blois.

Demà es disputa la segona cita de la Copa del Món, amb un sistema de classificació diferent al del divendres. Els 16 primers per punts Copa del Món i FIS passen a les finals, i els altres 16 s’han de guanyar la plaça en unes eliminatòries que es faran prèviament a les finals, que comencen a les 14:00 hores.

Així mateix, demà també es disputa la Copa del Món femenina, on també hi serà Maeva Estevez. De moment, no s’ha fet públic el sistema de classificació per a aquestes finals.

Lluís Marín, surfista de neu: “He fet una sortida potent, però al segon mòdul m’he anat una mica massa allunyat a la compressió, m’he quedat xafat i m’ha fet perdre una mica d’equilibri. Després, realment he fet un error bastant gran, que m’ha fet que em saltés una porta i em desqualifiqués jo mateix. Ha sigut un error per falta de costum, diria, perquè era la primera baixada que feia a varis des de feia més d’un any i amb gent al costat. No he pogut mantenir la calma que s’ha de tindre després d’un error. S’ha de tindre una mica de sang freda en aquestes situacions i no ho he pogut entrenar aquest any. Esperem que l’esquena em respecti una mica per demà i a esperar que si tot va bé, tindre una altra oportunitat per intentar canviar aquest error”.