Maria Ubach demana a la ciutadania que s’inscrigui al Registre de Viatgers abans de marxar de vacances

La gestió del retorn dels temporers, en la seva majoria argentins, al seu país va ser un dels episodis complicats de la gestió del ministeri d’Afers Exteriors durant la pandèmia de la Covid-19. També la repatriació d’andorrans i residents que es van trobar atrapats mentre eren a l’exterior i esclatava la crisi sanitària.

La ministra d’Afers Exteriors recomana a qui hagi de viatjar que s’inscrigui al registre de viatgers al web del ministeri. Remarca que “és una eina molt útil per saber on es troben andorrans i residents quan estan fora d’Andorra i tenir les seves dades per si mai passa alguna cosa poder-los contactar de manera més directa“.



Segons la responsable de la diplomàcia andorrana, també és important contactar directament amb les autoritats del país que es visita. “Que siguin proactius per saber i assegurar-se de quines són les condicions perquè després no hi hagi alguna sorpresa”.



D’altra banda, Ubach pensa que potser algunes coses es poden fer de manera diferent si torna a haver-hi una situació de crisi tan greu com la viscuda aquests darrers mesos, però que la xarxa de col·laboració que s’ha creat entre ambaixades, consolats i la Unió Europea ha funcionat i funciona prou bé.