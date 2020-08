El moviment AD.HOC es presenta a la ciutadania

El moviment AD.HOC ha organitzat un acte per presentar-se a la ciutadania, exposar les problemàtiques que entén que afecten a la comunitat i les possibles línies d’acció a compartir amb la ciutadania. Serà el proper dilluns a les 19 hores al Parc Central d’Andorra la Vella.

AD.HOC, integrat per diferents personalitats d’àmbits professionals diferents, considera que “la nostra fragilitat ha quedat manifesta arran de la paralització total de l’activitat al Principat d’Andorra durant els mesos més durs de la pandèmia”, i interpreta que “la inquietud de la ciutadania és palpable“. És per això que proposen una acció ciutadana, oberta a tothom que hi vulgui participar, per compartir i enriquir el debat sobre “el nostre futur”. En aquest punt, avancen que volen “impulsar la societat civil en general per a prendre les mesures que la situació demana”, i aquestes són: L’ús racional del sòl i de la resta dels recursos naturals; Garantir una qualitat de vida digna per a tothom; Restablir i mantenir l’equilibri dels sistemes naturals, socials i econòmics de forma racional i equitativa per a tots els habitants del país, ara i per a les generacions futures.

“Créixer amb qualitat en lloc de quantitat és l’alternativa que compartim les persones que integrem el Moviment AD.HOC. Som ciutadans d’àmbits professionals diversos, però units en un profund entusiasme i voluntat per racionalitzar el model de país. El moviment neix amb la idea d’estar obert a tots els ciutadans que vulguin aportar la seva sensibilitat i el seu suport, sempre amb desig d’ajudar a resoldre qüestions que no únicament es poden abordar des dels despatxos dels responsables polítics. Estem disposats a treballar, sense trigar, pel millor ús possible del territori, dels recursos naturals i sobretot vetllant per aportar, entre tots, la millor harmonia social, laboral, econòmica i cultural entenent Andorra com un lloc per viure i no per vendre“, asseguren en un comunicat.