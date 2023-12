Portada del llibre infantil “Maria-Mercè Marçal. Petits poemes”

Títol: Maria-Mercè Marçal. Petits poemes

Escriptora: Maria-Mercè Marçal (selecció: Judith Barnés)

Il·lustradora: Mercè Galí

Editorial: El Cep i la Nansa (col·lecció Petits Poemes)

Pàgines: 32

Edat: A partir de 7 anys

Maria-Mercè Marçal. Petits poemes és el segon títol de la col·lecció «Petits Poemes», que vol acostar grans poetes de casa nostra als infants, amb textos seleccionats per Judith Barnés i il·lustracions de Mercè Galí. El primer volum, publicat el 2021, conté setze poemes de Joan Brossa per a endinsar-se en el seu particular univers poètic, ple de joc i ironia. En aquest segon es recullen catorze poemes de Maria-Mercè Marçal de llibres clàssics com ara Bruixa de dol (1979) o Sal oberta (1982). L’obra s’inicia amb un text breu fet de versos i referències als poemes de Marçal, i a continuació es pot llegir el conegut poema «Divisa». L’encert del llibre recau en la selecció acurada dels textos, que tenen una gran riquesa lèxica i metàfores suggeridores que poden connectar amb lectors d’edats diverses.

Al final, s’inclou un breu apunt literari en què es presenta l’autora i s’exposen alguns trets característics de la seva obra poètica. Clou el llibre una llista, que du per títol «La guerrera que portes a dins…», amb catorze frases imperatives numerades, que poden tenir certa relació amb cadascun dels poemes anteriors. Aquesta part vol ressaltar algunes de les reivindicacions dels poemes de manera lúdica i simbòlica; no obstant, aporta poc al conjunt de l’obra.

Les il·lustracions de Galí són, també, petites joies. La unió de diferents tècniques, jocs d’ombres i perspectives i la composició amb el text formen un tot molt ben travat. L’edició és acurada, amb tapa dura i un format agradable de llegir. Convé celebrar la iniciativa de recuperar la poesia de grans autors, i de fer-ho en una publicació il·lustrada que permet ser (re)llegida i compartida, també en veu alta, en diferents moments.





Vanesa Amat Castells / Clijcat / Faristol