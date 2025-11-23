Títol: Mama, fes-me una trena
Escriptora: Amandina
Il·lustradora: Amandina
Traducció: Flor Braier
Editorial: Vegueta
Pàgines: 52
Edat: A partir de 15 anys
Mama, fes-me una trena és un àlbum sentimental, íntim i molt personal en què Amandina crea una oda visual i nostàlgica a la saviesa transmesa de mares a filles. A través de l’acte de fer una trena, recorrem els consells del llinatge femení lligats a la cultura xilena. Les recomanacions maternes són majoritàriament simbòliques i enfocades a cultivar la fortalesa vital, tot i que també n’hi ha que remeten a orientacions tradicionalment femenines que reconeixerem per haver-les escoltat de nena en boca de les nostres pròpies mares i/o àvies i que, en un primer moment, ens preguntarem si encara són vigents (com, per exemple, el suggeriment de dur sempre la roba interior combinada, per si de cas es pateix un accident, que en el context i el to de l’àlbum deixa entreveure els significats profunds que s’amaguen darrere d’aquesta orientació que a simple vista pot semblar superficial). Al mig de la narració hi trobem, amb gran encert, una recepta familiar amb tots els passos a seguir, i el final motiva a agafar el relleu en aquesta xarxa de cura i saviesa.
El text, traduït per Flor Braier, s’incorpora en majúscula a les il·lustracions amb pinzell, interessants en l’elecció de les representacions (el focus circular en objectes com el tamboret de vímet), l’ús del nervi del llibre com a efecte mirall o en els decorats de fulles, cors i estampats de colors vius que remeten a motius tradicionals.
Un llibre que s’inclou dins la tendència dels àlbums concebuts des d’una mirada adulta i que semblen demanar ser un regal afectuós, en aquest cas entre àvies, mares i filles joves o ja madures, però que emociona pel grau en què el duem a la nostra realitat i honra i ens fa pensar en tot allò que les dones de la nostra vida ens han ensenyat.
Per Mònica C. Vidal / Clijcat / Faristol