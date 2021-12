Maeva Estevez prepara a Reiteralm la Copa del Món de Cervinia

Després de l’última Copa del Món de Montafon, en la qual Maeva Estevez va finalitzar en la 16a posició, aquesta setmana la rider andorrana ha continuat amb l’activitat per tal d’estar en les millors condicions de cara a la pròxima cita de la Copa del Món, a Cervinia (Itàlia) el divendres 17 de desembre.

Així, Estevez va competir el dilluns a Reiteralm (Àustria), a una cursa FIS en què va fer el tercer temps a les qualificacions i va arribar a les semifinals. A les semifinals va caure i per precaució es va decidir no competir a l’small final. Així, va finalitzar en la 8a posició.

Aquest dimarts també hi havia cursa FIS a Reiteralm, però l’andorrana no ha corregut per tal d’estar al 100% per a Cervinia, on farà front a la segona Copa del Món de la temporada.

Maeva Estevez, rider: “Era una bona manera de mantenir i poder entrenar rondes a varis i així poder preparar aquesta part que no forçosament ho podem fer a Copa del Món, ja que primer s’han de passar les qualis“.