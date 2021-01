Maeva Estevez es queda a quarts a la segona Copa d’Europa d’Isola 2000

Maeva Estevez ha disputat avui la segona cita de la Copa d’Europa de Boardercross d’Isola 2000. L’andorrana ha tornat a acabar en quarts, però amb molt millors sensacions que el dia anterior.

En les qualis, Estevez ha estat 11è temps, la qual cosa ha millorat respecte al dia anterior, tant en termes de posició com que, a més, s’ha trobat més còmoda amb el seu snowboard. Ha comés una errada al segon peralt, però a la part baixa ha aconseguit bastanta velocitat, la qual cosa l’ha permès recuperar temps i classificar-se amb aquest 11è temps.

En quarts de final, l’andorrana ha tingut de rivals Manon Petit -segona avui-, i Alexia Queyrel, les quals són de l’equip de França amb què entrena Maeva, i que habitualment tenen millors cronos que ella. També hi era Anna Valentina. Finalment, en aquesta ronda, Estevez ha estat tercera.

La rider andorrana ha estat des del principi molt a prop d’elles, al segon peralt ha estat més atacant i les ha agafat, arriscant, tot i que finalment Petit i Queyrel han arribat davant i Estevez ha quedat fora de les semifinals.

Dimecres dia 3 torna la competició per a Maeva Estevez, amb una nova cita de Copa d’Europa, en aquest cas en format sprint.

Igualment, demà corre Mario Da Cruz a Isola 2000, una nova cursa de boardercross de categoria júnior.

Maeva Estevez, rider: “El més important és que avui he estat molt més a l’atac i que he anat a buscar molt més el poder ficar-me a dintre. He fet una errada forta al cinquè peralt, que m’ha deixat sense opcions, però en el conjunt estic bastant contenta de la baixada de quarts de final que he fet. No és un mal dia, però soc conscient que puc estar més endavant. Ja estic pensant en la Copa d’Europa de dimecres, en format sprint, i sabent que no hi haurà les noies de Copa del Món, i que en sprint se’m dona bé, ja estic focalitzada amb això”.