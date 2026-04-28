Integra Pirineus, distingida en la modalitat d’innovació social al Premi PITA 2025

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) ha lliurat aquest dilluns, 27 d’abril, a la tarda, el premi PITA 2025 (Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària) en un acte celebrat a la Llotja de Lleida i presidit pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig. “El premi PITA és una eina clau per a reconèixer i distingir el talent, la innovació i la capacitat emprenedora del sector agroalimentari, i per a valorar projectes que contribueixen de manera directa a la sostenibilitat i la competitivitat del país”, ha subratllat durant el seu parlament.
Els guardons han reconegut iniciatives capdavanteres que impulsen la sostenibilitat i la competitivitat del sector agroalimentari a través de la innovació. En aquesta 24a edició s’han presentat un total de 32 candidatures, que posen de manifest el dinamisme del sector i la seva capacitat d’adaptació als reptes actuals mitjançant l’aplicació de noves tecnologies, models productius sostenibles i projectes amb impacte social.
En aquest sentit, els premis d’enguany han distingit projectes innovadors en quatre modalitats: empresa agrària, agroindústria, jove emprenedor/a innovador/a i innovació social, aquesta última incorporada com a novetat per a reconèixer innovacions que promouen la integració laboral de col·lectius vulnerables, com persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social.
La modalitat d’innovació social per a Integra Pirineus
En la modalitat d’innovació social, Integra Pirineus SLU ha estat reconeguda com a finalista per la seva tasca en inserció social i laboral de persones en risc d’exclusió en el sector forestal i de la bioenergia.
Vinculada a la Fundació Integra Pirineus, l’empresa combina gestió forestal sostenible i producció de biomassa amb la creació d’itineraris formatius i laborals adaptats per a persones en risc d’exclusió, promovent la inclusió social i el desenvolupament sostenible al Pirineu.
Amb aquests guardons, els Premis PITA 2025 posen de manifest, un any més, la capacitat del sector agroalimentari català per a innovar i adaptar-se als nous reptes, impulsant solucions sostenibles, competitives i arrelades al territori.