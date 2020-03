El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra, Gabriel Ubach, s’ha adreçat per escrit al cap de Gvern per reclamar un subsidi de 1.200€ als treballadors que hagin estat acomiadats des del 14 de març:

Unió sindical d’Andorra ha demanat en nombroses ocasions al M.I.Govern d´Andorra , l´establiment d´un subsidi d´atur contributiu com a mesura de protecció social per totes i tots els treballadors del principat d’Andorra. Demanda que lamentablement sempre ha estat ignorada pel M.I Govern.

En aquest moment de crisis profunda qualsevol treballador que perdi la seva feina li serà impossible de tornar a trobar-ne una altra, a causa del confinament i a l’aturada de molts dels sectors empresarials del país.

És per aquests motius que us demanem que tot treballador que hagi estat acomiadat a partir del 14 de març percebi per part de Govern una renda de subsistència de 1200 euros mensuals a la fi de poder fer front a les necessitats bàsiques de subsistència. Entenem que el Govern d’Andorra no pot deixar a ningú despenjat i sense recursos en aquests moments tan delicats, el nostre país no s’ha dotat de les mesures de protecció necessàries per poder donar respostes als problemes socials de tal magnitud en cas d’emergència social com la que ens ocupa .

Apel·lem a la vostra necessària sensibilitat social, en uns moments tant durs per la nostra societat, en defensa dels interessos de la capa mes feble de la nostra societat .

Atentament,

Gabriel Ubach Valdivia

Secretari General