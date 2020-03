La Policia ja ha detectat 22 casos d’incompliment del decret que trameten al Govern. El cos d’ordre ha reorganitzat els torns per evitar al màxim possible el risc de contagi, malgrat això s’assegura la presència entre 80 i 90 policies per torns que cobreixen tot el país, reforçant les zones on hi pot haver més intervencions. Aquest dijous han rebut el material de protecció per a tots els agents.

La Policia també s’ha reorganitzat davant la pandèmia. S’han establert torns per evitar que els agents coincideixin mantenint això sí la comunicació entre els seus membres amb diferents vies digitals com ara tauletes, mòbils o ordinadors. Així en cada torn s’assegura el desplegament entre 80 i 90 policies repartits per tot el país reforçant les zones més conflictives. També s’ha reforçat la presència a les fronteres i les patrulles nocturnes, segons explica el director adjunt, Bruno Lasne.

També ha recordat que l’índex de criminalitat ha baixat molt passant abans de la crisi d’entre 25 i 30 detencions setmanals a una o dos o fins tot cap des de l’inici de la crisi de la Covid-19. Bruno Lasne ha afegit que la policia fa a hores d’ara les tasques que se li encomanen com a cos d’ordre però no descarten fer-ne d’altres si la situació ho requereix.

Lasne també ha parlat de l’estat d’alarma que donaria més eines al cos.”Contribuïria de ben segur a poder reconduir conductes i actituds irresponsables i imprudents, i fins i tot perilloses, d’alguns ciutadans”, creu, tot i que “la gran majoria dels ciutadans són disciplinats i compleixen amb les instruccions de confinament que ha donat el govern”.

Ha afegit que aquest dijous han rebut tot el material de protecció que requereixen els agents que estan al carrer que ja han repartit entre els seu membres.