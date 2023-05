L’UdA s’adhereix a l’Acord per a la reforma de l’avaluació de la recerca

La Universitat d’Andorra. Foto: UdA

La Universitat d’Andorra (UdA) s’ha adherit a l’Acord per a la reforma de l’avaluació de la recerca promogut per la Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), una organització que aplega universitats, organismes públics i privats d’investigació, òrgans finançadors de la recerca i agències d’avaluació i que té la finalitat de fomentar la implantació d’un nou sistema d’avaluació de l’activitat investigadora a escala internacional amb la voluntat de promoure’n la millora de la qualitat i l’impacte dels resultats.

El sistema es fonamenta en el reconeixement de la diversitat de resultats, metodologies i pràctiques investigadores per als diferents camps de coneixement i en les diferents etapes de la carrera investigadora. Addicionalment, el sistema vol afavorir les bones pràctiques, com ara l’ètica i la integritat en la pràctica investigadora, la ciència oberta o la divulgació de l’activitat investigadora.

La idea principal de l’Acord és modificar els sistemes d’avaluació i reforçar l’avaluació qualitativa (inter pares), tot i fent un ús responsable dels indicadors quantitatius. Per això, l’adhesió a l’acord comporta l’acceptació d’una sèrie de compromisos i l’adopció d’un marc temporal per a la implementació.





Les organitzacions signants es comprometen a complir els següents principis: