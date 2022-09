L’UdA comença el curs 2022-23 amb l’acollida dels nous estudiants presencials

La Universitat d’Andorra (UdA) ha donat aquest dilluns 12 de setembre del 2022 el tret de sortida al curs 2022-2023 amb l’inici de les classes per als estudiants dels diferents ensenyaments que s’hi ofereixen en la modalitat de docència presencial. La jornada ha comptat amb quatre sessions d’acollida durant les quals els nous estudiants de primer curs de cada àrea s’han pogut familiaritzar amb el campus i els recursos que tenen a la seva disposició.

Aquest dilluns s’han iniciat, així, les classes dels bàtxelors en Infermeria, Ciències de l’educació, Administració d’empreses i Informàtica, com també les del Diploma Professional Avançat en Comptabilitat i administració, mentre que dimarts s’inicien les del màster en Educació. El proper 28 de setembre començaran la resta de bàtxelors i màsters virtuals que s’ofereixen en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (Comunicació, Dret, Humanitats i Llengua catalana).

Principals novetats

Ja amb l’aixecament de les mesures de seguretat i higiene per a fer front a la Covid-19 i el retorn a la plena normalitat, la principal novetat del curs 2022-2023 és la posada en marxa del nou Diploma Professional Avançat (DPA) en Comptabilitat i administració, que s’adapta al nou model educatiu de l’UdA, amb una estructura semestral i per mòduls.

La nova especialitat substitueix el DPA en Administració i finances i se centra més en la comptabilitat, una branca que actualment té una forta demanda de professionals a Andorra. Continua sent una formació de dos anys de durada i d’una alta capacitació professional, amb un mínim de 400 hores d’estades formatives.

D’altra banda, el màster en Dret estrenarà un nou pla d’estudis, que amplia les possibilitats d’especialització. Els estudiants podran seguir quatre itineraris diferenciats: la menció en advocacia, la menció en l’àmbit judicial, un itinerari sense menció i un quart amb doble menció en advocacia i àmbit judicial. La nova menció en l’àmbit judicial sorgeix de la voluntat del Consell Superior de la Justícia d’Andorra (CSJA) de fomentar l’accés a les professions de la judicatura.

Pel que fa a la formació continuada, aquest curs s’impartirà una nova formació de postgrau en Protecció de dades i seguretat de la informació, tenint en compte la nova normativa que s’ha aprovat a Andorra en aquesta matèria. El postgrau, que es fa en col·laboració amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i la UPF Barcelona School of Management, i amb el suport de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, es desenvoluparà presencialment entre els mesos de novembre i juny.

Inauguració el 29 de setembre

El curs acadèmic 2022-2023 a Andorra serà formalment inaugurat en l’acte que tindrà lloc a l’auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, a Sant Julià de Lòria, el dijous 29 de setembre, a les 11.00 h. Convidat per la Universitat d’Andorra (UdA), el politòleg Guy Haug, expert internacional en avaluació i desenvolupament d’universitats, hi pronunciarà la lliçó inaugural. L’acte inclourà la graduació de la promoció 2022, amb el lliurament de títols d’Estat.

Creixen les preinscripcions

En l’espera que finalitzi el procés administratiu de matrícula i poder disposar de l’estadística oficial que es fa pública en l’acte d’inauguració, la Universitat d’Andorra preveu acollir aquest curs 2022-23 un nombre d’estudiants de formacions reglades almenys igual, o fins i tot superior, al de l’any passat. Així ho indica el nombre total de preinscripcions, que ha assolit la xifra més alta des de la creació de la Universitat, amb 1.010 expedients iniciats.

Tot i que bona part de les preinscripcions no completen el procés fins la matrícula, des de l’UdA s’interpreta aquest creixement en el sentit que ha aconseguit ser el centre d’ensenyament superior més reconegut i que més persones tenen com a opció a l’hora de triar on cursar els seus estudis.