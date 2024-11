L’UdA agraeix la solidaritat rebuda per a ajudar els damnificats de València

Material recollit per als damnificats de València per part del Maria Moliner i lliurat a la universitat (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) vol agrair la gran resposta rebuda arran de la campanya de recollida de material per a ajudar les persones afectades per la DANA a València. Tots els productes que s’han recollit des de dilluns (roba, aliments no peribles, productes de neteja, aliments per a animals, roba de llar, etc.) han estat traslladats aquest dimecres a les dependències de Càritas Andorrana de Sant Julià de Lòria per tal que puguin ser inclosos en l’enviament que es farà aquesta setmana cap a València.

A més, aquest dimecres al migdia l’UdA també ha rebut un important carregament de productes de primera necessitat que ha reunit l’alumnat de 5è de primària del col·legi Maria Moliner amb la col·laboració de l’Escola Andorrana d’Escaldes-Engordany.

La comitiva ha estat rebuda pel rector de l’UdA, Juli Minoves, i per les responsables d’UdA Solidària, Sònia Gili i Bárbara Cerrato, així com per una representació d’estudiants del bàtxelor en Ciències de l’educació. Un cop descarregats els productes, els infants han llegit un manifest expressant la seva solidaritat i compromís envers la zona danyada pel temporal. “No només esperem contribuir a facilitar les feines de neteja i la superació dels primers dies, sinó també poder sembrar una llavor d’esperança i motivació en cada persona que rebi el material”, han assegurat.

De la seva banda, l’UdA ha agraït la donació fent entrega als escolars d’un conte escrit per una estudiant del bàtxelor en Ciències de l’educació i del conte titulat Valentina y la dana, que fa conèixer el fenomen de la riuada als més petits.

Amb això, la comissió UdA Solidària dona la campanya de recollida per tancada i agraeix a totes les persones la seva participació, tant de la comunitat universitària com de particulars i empreses que s’han acostat aquests dies a dipositar la gran quantitat de material que s’ha recol·lectat.