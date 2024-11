35 restaurants ofereixen menús especials al 18è Andorra a Taula

Presentació del 18è Andorra a Taula. Foto: Fòrum.ad

Les jornades Andorra a Taula arriben a la 18a edició i, enguany, tindran lloc entre els dies 8 i 30 de novembre, ambdues dates incloses. La cita gastronòmica organitzada per la Unió Hotelera inclou 35 restaurants, que durant aquests dies oferiran menús excepcionals. Aquesta xifra representa un increment de cinc establiments més respecte a l’edició passada, i es recupera el fet de tenir com a mínim un establiment a cada una de les parròquies. A més, la llista inclou 9 restaurants que no hi eren l’any passat.

Els requisits per a participar en aquesta proposta, que s’inclou en el cartell de l’Andorra Shop in Festival, es mantenen, i els restauradors poden presentar dues tipologies de menú: un tradicional que inclourà entrant, dos primers a escollir, dos segons a escollir i unes postres, i un segon menú degustació o gastronòmic amb entrant i quatre plats a escollir amb postres. Els preus oscil·len entre els 35 i els 65 euros.

Les jornades s’han presentat aquest dimecres amb la presència de Jordi París, president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), entre altres representants d’entitats i establiments que col·laboren en l’esdeveniment gastronòmic. Jordi París ha destacat que “les jornades Andorra a Taula són una fotografia del moment en què es troba la gastronomia andorrana, amb una varietat de propostes que la fan molt atractiva i amb un nivell de qualitat cada cop més alt. Durant un mes l’Andorra a Taula és la millor excusa per a sortir i descobrir el que es cuina a casa nostra, tant pels que vivim a Andorra com per les persones que ens visiten.”