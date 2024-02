Lucas Pagès vol tornar a competir a les Copes del Món, a Noruega

L’esquiador andorrà de telemark, Lucas Pagès (FAE)

L’esquiador de telemark, Lucas Pagès, porta una temporada “complicada” per diferents lesions i ara es planteja el seu retorn per a mitjan febrer, del 16 al 18, a les Copes del Món d’Al, a Noruega. L’andorrà, que l’any passat va patir precisament la lesió de creuats al genoll al país escandinau, tornarà a competir al mateix lloc després d’un inici de temporada difícil en què no ha acabat de fer net amb les lesions.

Era ja una temporada complicada perquè tornava de la lesió del genoll. “La tornada l’hem feta amb molta tranquil·litat, amb molt treball al CTEO amb la Maria i la Lore”, ha explicat l’esquiador que tot i tornar als entrenaments primer a Àustria i després a casa, va ser al Nadal quan va tenir un accident i es va fer un esquinç en un dit. “Vaig poder continuar entrenant, però ja no hi havia tanta qualitat d’entrenament”.

A més, quan es va recuperar, va tornar a entrenar a França, però dos dies després es va tornar a lesionar l’altra mà “amb una contusió bastant forta tot i que no era greu”. “La setmana passada”, ha continuat explicant Pagès, quan ja s’havia recuperat de la mà, “vaig anar massa fort i em vaig lesionar al peu”. “Aquesta setmana he tornat a entrenar i he vist que encara no estic del tot recuperat. Vam pensar de fer la Copa de França d’aquest dissabte, però hem vist amb l’entrenador que no era el moment perquè em fa mal el turmell i no tinc confiança”, ha dit l’andorrà.

Lucas Pagès està ara mirant d’anar a Noruega “a fer les Copes del Món, que van ser les curses on em vaig trencar el genoll la temporada passada”. “Seran les meves primeres curses i de moment és una temporada molt complicada per a mi en què estic tenint moltes lesions”, ha assegurat. “Hi ha una part que és culpa meva perquè tinc moltíssimes ganes de tornar a fons i faig diverses errades que em lesiono. Ara hem tornat a posar les coses ben ficades, en línia, i ara és tenir paciència i tornar bé per poder representar a Andorra bé”.