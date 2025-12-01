Lucas Pagès, “out” a la primera Copa del Món de telemark

La Copa del Món de telemark va començar el passat cap de setmana a l’estació austríaca de Hintertux amb dues proves sprint de les quals només se’n va poder celebrar una. Lucas Pagès va debutar en competició, però no va poder completar la cursa. L’andorrà va sortir a lluitar la baixada, però en un dels salts no va agafar bé la línia i va acabar sortint-se del traçat, amb la qual cosa no va poder continuar. A aquesta cita es va imposar el suís Nicolas Michel amb 1.56.74, seguit pel francès Alexis Page (+1.22) i el noruec Mikkel Nygaard Loeken (+2.46). La pròxima cita serà a Pinzolo (Itàlia), els dies 19 i 20 de desembre amb sengles sprints.
Lucas Pagès, esquiador: “Era una cursa per a veure com estàvem després de les dues commocions i tot això… Vam fer quinze dies d’entrenament amb unes condicions difícils que no van ajudar molt, però bé, a la cursa vaig estar bé tot i que em vaig sortir del traçat, vaig saltar i no vaig agafar la bona línia i em vaig sortir, que són coses que passen”.