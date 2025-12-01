El director de la Policia i el cap d’INTERPOL assisteixen a l’assemblea general de l’organització, centrada en les estafes

El director del Departament de Policia, Bruno Lasne, i el cap de l’Oficina Central Nacional, el sergent major Francesc Almendros, han assistit la darrera setmana a la 93a Assemblea General d’INTERPOL, que l’Organització Internacional de Policia Criminal ha celebrat a Marràqueix, al Marroc. La trobada, que se celebra anualment, ha reunit directors i comandaments policials, així com alts funcionaris i ministres de tots els països membres per a abordar les amenaces actuals i futures de la delinqüència organitzada. En aquest sentit, la conferència, de quatre dies, s’ha centrat a reforçar el compromís en la cooperació multilateral en matèria de seguretat, així com en compartir experiències i estratègies de col·laboració per a combatre el crim transnacional i la seva evolució i adaptació.
Hi han participat més de 800 delegats de 179 països, inclosos 82 responsables policials, amb l’objectiu d’unir forces per a continuar construint un camí plegats amb la mateixa finalitat: la seguretat. És en aquesta línia que INTERPOL ha aprofitat l’assemblea per a presentar dues noves eines per a l’intercanvi, l’anàlisi i el processament de la informació de manera més eficient i ràpida.
Un altre dels temes centrals d’aquesta reunió anual ha estat la proliferació dels centres d’estafa transnacionals, és a dir, centres vinculats al frau, el tràfic d’éssers humans i els abusos a gran escala que, amb el pretext de feines a l’estranger, enganya les víctimes, les reté contra la seva voluntat i les trasllada a complexos on les obliguen a cometre diferents fraus com phishings, estafes romàntiques, sextorsions i falses inversions amb criptomoneda dirigides a persones d’arreu del món. Es tracta de delictes que també han registrat víctimes a Andorra i que suposen un repte per a la Policia del Principat per l’augment que se n’ha detectat els darrers anys.
En relació amb aquesta qüestió, els membres d’INTERPOL han tractat, així mateix, el creixent ús de tecnologies avançades que fan servir aquestes xarxes criminals per a enganyar les víctimes, emmascarar i adaptar constantment i amb molta rapidesa les seves operacions. Una situació que requereix una resposta global coordinada a la qual s’ha compromès l’organisme amb la voluntat d’impulsar un intercanvi d’informació i intel·ligència a temps real, l’atac al finançament dels delictes, operacions conjuntes, protocols estandarditzats i campanyes globals de conscienciació per a protegir les persones que corren més riscos.
L’Assemblea General d’INTERPOL, organització formada per representants de 196 països, també ha escollit els nous membres del Comitè Executiu que, a partir d’ara, encapçalarà França, país que ha obtingut la presidència. El director de la Policia en fa una valoració molt positiva per les bones relacions que es mantenen amb les forces de seguretat veïnes. Bruno Lasne també destaca el fet que poder assistir a aquesta reunió anual d’alt nivell referma la cooperació policial internacional.
En aquest sentit, tant Lasne com el sergent major Francesc Almendros han mantingut contactes aquests dies amb el ministre d’Interior francès, Laurent Nuñez, el director de la Policia Nacional francesa, i el Major general i cap de la Direcció Nacional d’Investigació Criminal de la Gendarmeria; els directors generals de les policies de Colòmbia, Xile i de Mònaco, així com amb els seus homòlegs al capdavant de les Oficines Centrals Nacionals d’altres països que formen part de l’Organització Internacional de Policia Criminal.