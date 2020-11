L’Stop Lab mòbil, al Pas de la Casa a partir de diumenge

A partir de diumenge dia 15 de novembre l’Stop Lab mòbil per realitzar les proves TMA de detecció ràpida de la COVID-19 es situarà al Pas de la Casa. Concretament l’Stop Lab que serà accessible a peu estarà situat a l’Avinguda d’Encamp a la zona de les taquilles de Grandvalira.

Per demanar hora per fer-se la prova de detecció ràpida, cal trucar prèviament al 821 955 per programar la prova que és gratuïta. El telèfon per demanar hora ja està operatiu.

L’Stop Lab mòbil s’ubicarà durant uns dies al Pas de la Casa, seguint amb la iniciativa d’apropar a les diferents parròquies la realització de les proves, prèviament aquesta unitat mòbil haurà estat a Encamp, Escaldes-Engordany, la Massana, Santa Coloma i ara al Pas de la Casa.

La voluntat del Ministeri de Salut és que aquest stop–lab passi per totes les parròquies per facilitar l’accés a les persones amb més dificultats de desplaçament.