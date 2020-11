Sabies que no es pot escórrer una tovallola a l’espai?

Tornem amb més vídeos curiosos de coses poc conegudes i que desperten la curiositat de molta gent. Molts d’aquests vídeos tenen milions de visualitzacions, el que demostra que molts de nosaltres desconeixem la majoria de casos que ens presenten.

Aquí en tens 28 de nous, com per exemple que no és possible escórrer una tovallola a l’espai, doncs per la falta de gravetat l’aigua s’acumula al voltant i no arriba a caure.

Si vols conèixer alguna més d’aquestes coses fantàstiques, fes com el més d’un milió i mig de persones que ja han convertit aquest vídeo en viral.