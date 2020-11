L’Escola d’art i el Museu Carmen Thyssen Andorra, de la mà en un projecte sobre l’obra de Tappert

L’Escola d’art del Comú d’Andorra la Vella i el Museu Carmen Thyssen Andorra han unit esforços per fer possible l’exposició RE-interpretant Tappert que gira al voltant de l’obra Variété de Tappert i que s’estrena el proper 3 de desembre.

El projecte té els seus inicis a la tardor 2019, quan l’Escola d’art del Comú d’Andorra la Vella amb la col·laboració del Museu Carmen Thyssen Andorra, inicia un nou projecte formatiu amb l’objectiu de motivar la creativitat dels seus alumnes, durant el curs 2019/2020.

Segons explica Neus Mola, cap de l’equipament, es va proposar als alumnes de l’escola, de fer una re-interpretació de l’obra titulada VARIÉTÉ de l’artista George Tappert, peça que forma part de l’exposició temporal Influencers en l’art. De Van Goyen al Pop Art del museu andorrà. Mola ressalta que l’obra, creada al 1911, “s’allunya de la figuració mimètica i ens introdueix a l’expressionisme alemany amb una distorsió clara de la línia i la forma, i amb una gran explosió cromàtica, considerant-la com un bon punt de partida per treballar l’impàs cap a l’abstracció de la forma, on l’espai es distorsiona a partir del color”. El projecte formatiu ha significat una interpretació totalment lliure i personal per part de l’alumnat participant, que ha desenvolupat la seva tasca artística des de qualsevol disciplina ja sigui pintura, gravat, fotografia, joieria o ceràmica.

L’Escola d’Art ha creat una sèrie de vídeos testimonials dels propis alumnes que han participat en el projecte, on expliquen el seu procés creatiu en el treball d’interpretació de l’obra de Tappert. Aquestes càpsules promocionals es difondran a les xarxes de les dues institucions col·laboradores amb la finalitat de promoure el projecte.

Tot aquest procés de treball es va veure aturat per la pandèmia, però amb l’inici del nou curs, els alumnes van poder reprendre els seus treballs. Finalment, les obres acabades es mostraran en una doble exposició, que tindrà lloc al Centre Cultural la Llacuna, del 3 al 22 de desembre, i al vestíbul del museu, del 23 de desembre al 10 de gener, coincidint amb les vacances de Nadal i amb la finalització de l’exposició temporal.

L’exposició de les obres al Museu Carmen Thyssen Andorra es centren en l’objectiu de fer de l’espai Thyssen un espai obert a tothom amb la voluntat de col·laborar en la visibilitat dels treballs formatius generats des de l’escola d’art. Segons assenyala Teresa Areny, cap de projectes del Museu, “volem continuar creant sinèrgies de col·laboració que trenquin els paràmetres museístics i potenciar un espai inclusiu on l’art amateur i professional es donin la mà. La col·laboració amb l’Escola d’art del Comú d’Andorra la Vella és un bon exemple per generar noves dinàmiques culturals entre les institucions artístiques del Principat”. En aquest sentit, exposa també que des del Museu es vol estar al costat de la formació, “donant suport a la gran tasca que desenvolupen les diferents escoles artístiques del país. Sense la base, el discurs museístic no té sentit. Cal treballar per apropar-lo i fer possible que els amants de l’art, sentin el Museu com un espai de referència pel seu gaudir i aprenentatge.”